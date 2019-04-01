İhtiyacınızı uygun maliyet kontrolü sağlayan çevre dostu yazıcılar.
Yazılım güvenliği çıktı güvenliği sağlayan çözümler.
Dahili veya harici yazılım ile çıktı maliyetinizi hesaplayan formüller.
Tablet veya mobil telefonunuzdan bulunduğunuz her yerden çıktı alabilirisiniz.
Zamansal baskılar, güvenli baskılar, raporlama sistemleri ve farklı lokasyondan baskı alımı gibi birçok çözüm olanağı
Standartlara ve geri dönüşeme uygun çevre dostu cihaz hassasiyeti
Mutlu Müşteri
Takım Arkadaşı
Yılı Aşkın Tecrübe