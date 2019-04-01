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Konica Minolta Fotokopi Makinesi

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Doküman Çözümleri

Şirketlere 25 yılı aşkın süredir kurumsal destek ve kapsamlı çözümler sunuyoruz
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Fotokopi Makineleri

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A3 RENKLİ FOTOKOPİ

A3 Renkli yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve fakslı cihazlar hakkında bilgi alın.
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A3 SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ

A3 Renkli yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve fakslı cihazlar hakkında bilgi alın.
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A4 RENKLİ/SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ

A4 Renkli yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks cihazları hakkında detaylı bilgi alın.
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ÜRETİM MAKİNELERİ

A4 Siyah Beyaz yazıcı, tarayıcı, fotokopi, faks cihazları hakkında detaylı bilgi alın.
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KURUMSAL HİZMETLER

Uzman Kadro
Yazılım Desteği

Akıllı Ofis
Çözümleri

İhtiyacınızı uygun maliyet kontrolü sağlayan çevre dostu yazıcılar.

Doküman
Güvenliği

Yazılım güvenliği çıktı güvenliği sağlayan çözümler.

Maliyet
Kontrolü

Dahili veya harici yazılım ile çıktı maliyetinizi hesaplayan formüller.

Mobil
Baskı

Tablet veya mobil telefonunuzdan bulunduğunuz her yerden çıktı alabilirisiniz.

Yönetilen
Baskı

Zamansal baskılar, güvenli baskılar, raporlama sistemleri ve farklı lokasyondan baskı alımı gibi birçok çözüm olanağı

Çevre
Dostu

Standartlara ve geri dönüşeme uygun çevre dostu cihaz hassasiyeti

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SORUNSUZ OFİSLER

Uygun Maliyet
Kolay Kullanım

Sayfa başı anlaşma ile fotokopi makinesi ve yazıcı ekipmanlarının sayfa başı maliyetlerini ilk günden bilmek ve anlaşma süresince sabitlemek mümkündür. Siyah beyaz fotokopi ve printer aylık kiralama ve leasing hizmetleri.
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Mutlu Müşteri

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Takım Arkadaşı

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Yılı Aşkın Tecrübe

Hizmet almak veya danışmanlık için daha fazla beklemeyin. Bizimle iletişime geçin. Alanın da uzman personellerimiz size geri dönüş yaparak sorunlarınızı çözelim.

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    Tüm hakları saklıdır © 2021 Boğaziçi Doküman Çözümleri A.Ş.

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